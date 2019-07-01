ترامب يشيد بلقاء زعيم كوريا الشمالية ويشكر مون على الاستضافة

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن شكره للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان، لاستضافته هو والوفد المرافق له بعد قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وكتب ترامب على موقع تويتر: "وبينما كنت هناك، كان من الرائع زيارة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون وعقد اجتماعنا الذي حظي بتغطية جيدة.. الأشياء الجيدة يمكن أن تحدث للجميع".

تجدر الإشارة إلى أن ترامب عاد إلى البيت الأبيض مساء أمس الأحد بعد جولته الدبلوماسية.

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بدورها وصفت كوريا الشمالية، في وقت سابق اليوم، اللقاء بين زعيمها كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين بأنه كان "تاريخياً" و"رائعاً".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الزعيمين توافقا على "استئناف الحوارات البناءة ودفعها قدماً، من أجل إحداث خرق في ما يتعلق بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

واعتبرت الوكالة أنّ "المصافحة التي تبادلها زعيما كوريا الشمالية والولايات المتحدة في بانمونجون" القرية التي تم فيها توقيع الهدنة عام 1953 هي "حدث تاريخي".