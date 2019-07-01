كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشتاج عن خسارة قطر لنفوذها في السودان يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، هاشتاج عن قطر وخسارتها لنفوذها في السودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق، عمر حسن البشير.

وكان المجلس الانتقالي أكد، أمس، ما نشر قبل أيام عن رفضه استقبال وفد قطري في الخرطوم عقب سقوط البشير.

وكتب مئات الناشطين والمدونين آلاف التغريدات حول قضية الهاشتاج.

وقال مدون يدعى "كريد": اولاً انتهى حكم البشير في السودان وهذا خساره لقطر.

ثانياً طرد الوفد القطري قبل فتره تُعتبر خساره لقطر.

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وتابع: ثالثاً طرد قناة الجزيرة ومراسلها قبل فترة ايضاً تُعتبر خساره لقطر.

وختم تغريدته بالقول: رابعاً كل الفلوس التي اندفعت في السودان من القطريين راحت كلها.

وكتب مدون آخر: تحاول قطر تسميم العلاقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية عبر بسط نفوذها في السودان من خلال جماعات الإخوان الإرهابية ودعمهم بالانتخابات ليكونوا أذرع الشر والفوضى في السودان.

وأضاف: النظام القطري فاسد إلى بعد مما نتصور.

وقال مدون يدعى "سالم الغيث": قطر جعلت من الإخونج السودانيين مسؤولين في السودان وأصحاب نفوذ، لكن بعد سقوط البشير سقطت جميع الأوراق وأصبح السودان أفضل.