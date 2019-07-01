كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أقدام من البَرد ترد م السيارات والطرق بالمكسيك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى تراكم البَرد والثلوج على ارتفاع 5 أقدام بمدينة جوادالاخار المكسيكية، صباح اليوم، إلى ردم السيارات والطرق تحتها.

كما علقت أيضاً الشاحنات وعربات اللورى بالعاصفة الثلجية المفاجئة فى جوادالاخار، بمقاطعة جاليسكو.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" الإسبانية، اليوم، أنّه تم غلق الطرقات وكان الضرر كبيراً بسبب هطول الأمطار الغزيرة والبَرد الكبير، وفى أسوأ المناطق المتضررة، تدافع البَرد فوق المنازل لتحطيم جزءً من المبانى والسيارات.