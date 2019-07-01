كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الهندي: "الهند الرقمية" منحت خدمات واسعة للناس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الاثنين بأن برنامج "الهند الرقمية" قد منحت خدمات واسعة للناس، وقلل من الفساد وحسّن تقديم الخدمات العامة لصالح الفقراء.

حيث يهدف أحد برامج مودي الطموحة، "الهند الرقمية" إلى ضمان إتاحة خدمات الحكومة للمواطنين إلكترونيًا من خلال البنية التحتية المحسنة عبر الإنترنت، وزيادة الاتصال بالإنترنت أو عن طريق تمكين البلد رقميًا في مجال التكنولوجيا.

وفي تغريدة في الذكرى الرابعة للبرنامج الرائد لحكومته، قال مودي "في هذا اليوم، منذ 4 سنوات، تم إطلاق" الهند الرقمية "، للاستفادة من قوة التكنولوجيا وجعل التكنولوجيا أكثر سهولة، الهند الرقمية قد مكنت الناس، والحد بشكل كبير من الفساد وتحسين تقديم الخدمات العامة لصالح الفقراء ".

وفي تغريدة أخرى، أطلق مودي هذه المبادرة على أنها حركة شعبية.

و أضاف "إن مبادرة" الهند الرقمية "هي حركة شعبية، مدعومة بقوة الناس وجهودهم للتعلم بالإضافة إلى الابتكار، أحيي كل أولئك الذين يعملون بجد لتقوية الهند الرقمية وأتمنى لهم كل الخير لجهودهم في المستقبل".

