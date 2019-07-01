كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجة الحر بألاسكا تثير الحرائق وتذيب الجليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت موجة الحر فى ولاية ألاسكا الأمريكية، موجة من حرائق الغابات وإذابة الجليد، وخنقت المدن الكبيرة بالضباب، وتلويث الأنهار.

وفى بلدة أنشوريدج، حيث يقطن نحو 40% من سكان ألاسكا، أصدرت وكالة الطقس القومية، تحذيرات من الدخان السميك، الأحد، محذرة من النشاط المستمر خارج المنزل، فضلاً عن تحذيرات لكبار السن والمرضى وحثهم على البقاء بالمنزل.

كما أشعلت حرائق الغابات 68 ألف فدان فى مدينة كيناى، و5.568 فدان فى "فيربانكس"، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.