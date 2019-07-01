كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكثر من 26 مليار دولار أمريكي قيمة المشاريع الموقعة في إطار برنامج الصين وسنغافورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقا لادارة برنامج الصين وسنغافورة تم توقيع اجمالى 169 مشروعا قيمتها اكثر من 26.3 مليار دولار امريكى فى اطار برنامج حكومى بين الصين وسنغافورة.

وقال هان باو تشانغ رئيس مكتب ادارة البرنامج ومقره بلدية تشونغتشينغ "التعاون بين البلدين امتد ليشمل التعليم والرعاية الطبية والسياحة وغيرها من المجالات في إطار مبادرة مظاهرة بين الصين وسنغافورة (تشونغتشينغ) بشأن الربط الاستراتيجي."

حيث تم إطلاق ما مجموعه 104 مشاريع تمويل عبر الحدود تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في إطار البرنامج اعتبارًا من أبريل، والتي تغطي ست مقاطعات في الصين بما فيها سيتشوان وتشينغهاي ويوننان.

كما تهدف المبادرة الإيضاحية بين الصين وسنغافورة (تشونغتشينغ) حول الاتصال الاستراتيجي إلى قيادة التعاون في مجالات تشمل الخدمات المالية، والطيران، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد هذه ثالث مبادرة تعاون بين البلدين، بعد مجمع سوتشو الصناعي الذي أقيم في مقاطعة جيانغسو الشرقية في عام 1994، ومدينة تيانجين البيئية التي تم افتتاحها في عام 2008 في شمال الصين.