كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط صاروخي سوري على الجزء التركي من قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول بارز اليوم الاثنين إن صاروخا صُنع في روسيا، وأطلق من سوريا التي تمزقها الحرب، يُعتقد أنه سبب الانفجار الضخم الليلة الماضية، في شمال قبرص.

ووقع الانفجار في الجزء القبرصي التركي الشمالي من الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، في منطقة جبلية بالقرب من بلدة فونو، طشقند بالتركية، بحسب ما ذكرته الإذاعة القبرصية الرسمية.

وقال الدبلوماسي البارز في شمال قبرص، كودريت أوزرساي، في بيان: "يبدو أن الصاروخ أطلق من نظام صاروخي روسي، من طراز إس200-، تستخدمه القوات السورية للتصدي للغارات الجوية الليلية".

وأضاف أوزرساي "إنه غير واضح، ولكن مسؤولينا حددوه بصورة مبدئية بوصفه صاروخاً من طراز إس200"، موضحاً أن "الصاروخ انفجر في الهواء".

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ولم يُبلغ عن وقوع إصابات.

وسمع عشرات الآلاف من الناس في جميع أنحاء الجزيرة صوت الانفجار. ووصف الشهود الصوت بأنه "يصم الآذان".

ورجحت تقارير إعلامية إطلاق الصاروخ من جانب قوات تابعة للحكومة السورية المتحالفة مع روسيا، للتصدي لغارة جوية إسرائيلية مزعومة.

ولم تتبن إسرائيل مثل هذه الضربة الجوية.

من ناحية أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 15 شخصا قتلوا في غارات جوية إسرائيلية في الليلة الماضية على ضواحي العاصمة السورية، ومحافظة حمص.