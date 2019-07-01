رئيس "الليغا" يرفض عودة نيمار إلى برشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن رئيس رابطة "الليغا"، خافيير تيباس، أبدى عدم رغبته في عودة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، إلى صفوف برشلونة مرة أخرى خلال الفترة الحالية.

وذكر تيباس، خلال تصريحاته لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية "أفضل ألا يأتي نيمار إلى الدوري الإسباني لأنه ليس مثالًا جيدًا.. بإمكانه أن يكون لاعبًا رائعًا، لكن السلوك مهم أيضًا في القيم التي ننقلها كبطولة".

وأضاف "في الليغا دائمًا نريد ضم لاعبين رائعين، ولكن في حالة نيمار فإن سلوكه ليس جيدًا بالنسبة للبطولة".

واختتم "لقد عملنا كثيرًا للحفاظ على القيم في الليغا، ولا نريد تغيير الصورة".

وكان نيمار رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017، إلى سان جيرمان، بعدما قرر الأخير دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البلوغرانا، والذي يقدر بـ222 مليون يورو، بينما تشير تقارير صحفية إلى رغبة النادي الكاتالوني في إعادة نجم السامبا في الصيف الحالي.