ضبط مركبتين محملتين بمادة الطحين منتهي الصلاحية شرقي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد تمكنت، اليوم، من ضبط مركبتين محملتين بمادة الطحين منتهي الصلاحية ضمن منطقة المشتل شرقي بغداد".

وأضاف أن "المركبة الاولى تحوي على ٦٠ كيس طحين، والثانية ٣٠ كيساً"، مبيناً أنه "تم تسليم المركبتين وفق إجراءات إصولية".

