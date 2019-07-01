استغل احد مواطني مدينة الموصل قرار دائرة التسجيل العقاري بمنع مراجعيها من ارتداء "الشحاطة"، ليقوم بتأجير الاحذية للمراجعين بإحجام مختلفة مقابل 2000 دينار للشخص الواحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. مصلاوي يؤجر الاحذية امام دائرة حكومية مقابل 2000 دينار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.