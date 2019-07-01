الأنواء الجوية: هزة أرضية ضربت ديالى ظهر اليوم

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الاثنين، عن تسجيل هزة أرضية ضربت محافظة ديالى ظهر اليوم.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المراصل الزلزالية للهيئة سجّلت حدوث هزة أرضية، ظهر اليوم، في ناحية دلي عباس- بعقوبة/ محافظة ديالى ، وقد بلغت قوتها 3،2 درجة على مقياس رختر".
وأضافت أن "المواطنين شعروا بها في بعض مناطق ديالى ولم تحصل أي أضرار".
وأهابت الهيئة بالمواطنين، بـ "أخذ الحيطة والحذر والابتعاج عن الاشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية".
وأضافت أن "المواطنين شعروا بها في بعض مناطق ديالى ولم تحصل أي أضرار".
وأهابت الهيئة بالمواطنين، بـ "أخذ الحيطة والحذر والابتعاج عن الاشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية".
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