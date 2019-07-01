البرلمان العربي لأهالي الجولان: ندعم كفاحكم ضد الاحتلال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي إلى الشعب السوري في الجولان المحتل، رسالة دعم وتضامن تقديراً لموقفهم الرافض للقرار الأمريكي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.

وجاء في الرسالة التي تلاها عضو البرلمان العربي النائب الفلسطيني عزام الأحمد، خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله، إن "البرلمان العربي يعلن مساندته ووقوفه التام معكم في كفاحكم ضد السياسات الممنهجة والممارسات القمعية للقوة القائمة بالاحتلال، والتصدي لقرار الإدارة الأمريكية بشأن سيادة قوة الاحتلال على الجولان العربي السوري المحتل".

وتابع: "البرلمان العربي صوت في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 يونيو/تموز الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على قرار رفض أي محاولات أو مخططات أو قرارات تصدر من أي دولة بهدف تغيير الوضع القانوني القائم للجولان السوري المحتل، والتي تعد باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني كونها منافية لكافة قرارات الشرعية الدولية".

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من جانبه، قال الناطق باسم الوفد السوري واصف خاطر: إن "أهالي الجولان يرفضون كل المحاولات البائسة التي تسعى لفصل الجولان المحتل عن سوريا، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ورفض "صفقة القرن".

وأوضح "من أجل حماية الشعب الفلسطيني وقضيته يجب رص الصفوف وإنجاز الوحدة الفلسطينية، خاصة أن القضية في أخطر مراحلها، حيث تحاك المؤامرات لتصفيتها وتحويلها من حق تاريخي أبدي لشعب صامد في أرضه لمشروع اقتصادي بائس وزائل".