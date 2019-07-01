الان تتابع نتانياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 4 دقائق - 7:26 م, 1 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي.

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