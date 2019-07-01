شكرا لقرائتكم خبر عن قلق بريطاني من انتهاك إيران للاتفاق النووي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

قال وزير خارجية بريطانيا جيريمي هنت إنه يشعر «بقلق شديد» بعدما قالت إيران إنها جمعت مخزونا من اليورانيوم المخصب أكثر مما يسمح به الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015، لكنه أضاف أن بريطانيا لا تزال تدعم الاتفاق.

وقال هنت، اليوم (الإثنين)، على تويتر عقب الإعلان الإيراني:«أشعر بقلق شديد بسبب إعلان إيران أنها انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.. المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بإنجاح الاتفاق واستخدام كل السبل الدبلوماسية لتهدئة التوتر في المنطقة».

وأضاف «أحث إيران على تجنب اتخاذ أي خطوات أخرى تخالف (الاتفاق) والعودة للالتزام به».