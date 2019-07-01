شكرا لقرائتكم روسيا تأسف لتجاوز إيران "الحد النووي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت روسيا، الاثنين، إن إعلان إيران تجاوزها السقف المحدد لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب يدعو إلى "الأسف"، لكنها عزت ذلك إلى تصرفات الولايات المتحدة.

وأعلنت إيران في وقت سابق الاثنين أنها "تجاوزت سقف الـ300 كلغ" من مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، العام الماضي.

وذكر نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء: "هذا بالطبع يدعو للأسف ولكن علينا أن لا نبالغ في تصوير الوضع".

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وتابع ريابكوف: "يجب فهم الأمر على أنه نتيجة طبيعية للأحداث التي حصلت قبله".

كما دان "الضغوط الأميركية غير المسبوقة"، إلا أنه دعا طهران إلى التصرف بـ"مسؤولية".

ورداً على قرار ترمب الانسحاب أحادياً من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وإعادة فرض عقوبات على إيران، أعلنت طهران في 8 أيار/مايو أنها لم تعد ملزمة بما ينص عليه الاتفاق لجهة ألا يتجاوز مخزونها من المياه الثقيلة 130 طناً، ومخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب 300 كلغ.

وتهدد طهران أيضاً بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لتصبح أعلى مما هو وارد في الاتفاق (3,67%)، بدءاً من 7 تموز/يوليو، وإعادة إطلاق مشروعها لبناء مفاعل أراك للمياه الثقيلة (وسط البلاد)، إذا لم تساعدها الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (ألمانيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا) في الالتفاف على العقوبات الأميركية.