القومي:أمن الجبل واستقراره من أمن كل لبنان والجيش هو ضمانة الاستقرار

رأى ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ أن "ما حصل في منطقة الجبل أمس، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، أمر مؤسف. والمطلوب الآن وسريعاً، خطوات عملية لتخفيف الاحتقان واحتواء التداعيات، واعتبار استخدام الشارع وتحريضه كأداة لايصال الرسائل من المحرمات"، معتبرا ان "أمن الجبل واستقراره، من أمن كل ​لبنان​، وليس من حق اي طرف، تحويله إلى مناطق لهذه الجهة أو تلك، لأن الجبل كان ولا يزال، عنواناً للقيم والوحدة والآخاء، وفي استقراره استقرار لكل البلد".

ودان الحزب وبشدة استهداف موكب وزير شؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​، وأكد أنّ "السلم الأهلي هو سر بقاء لبنان، وبأن تهديد السلم الأهلي، يعيد عقارب الساعة الى الوراء ويدخل البلد مجددا في آتون الحروب العبثية، حروب لطالما دفع ​اللبنانيون​ أثمانها باهظة".

ودعا اللبنانيين كافة، "لا سيما أهلنا في الجبل الأشم، بأن يحتكموا إلى القانون وإلى منطق ​الدولة​. فالدولة هي المسؤولة عن حفظ ​الأمن​ وصون الاستقرار وحماية السلم الأهلي. وهي اليوم وبكل أجهزتها مطالبة باجراء تحقيق شفاف وكشف المتورطين وانزال أشد العقوبات بكل من يثبت تورطه في العبث بالأمن والاستقرار وحياة الناس".

وشدّد الحزب، على أهمية الدور الذي يؤديه ​الجيش اللبناني​، بمواجهة الاحتلال و​الارهاب​، وفي السهر على أمن البلد والناس، فالجيش هو ضمانة الاستقرار وصمام آمان للسلم الأهلي، وإننا نناشد الجميع، الإلتفاف حول هذه المؤسسة التي بوعي قيادتها وفاعلية دورها، استطاعت أن تحمي لبنان من انزلاقات خطيرة. وكلنا ثقة بدور هذه ​المؤسسة العسكرية​ وقدرتها على تحصين البلد وتثبيت الاستقرار".