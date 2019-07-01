الشريف: ما حصل في الجببل ممنوع أن يحصل في طرابلس

أشار مستشار رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​، ​خلدون الشريف​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "لست معجبًا بوزير الخارجية ​جبران باسيل​ لكن ما حصل في الجبل كان ممكنًا ان يحصل في ​زغرتا​ او بشري او ​بعلبك​ و ممنوع أن يحصل في ​طرابلس​ المدينة، والمدن عنوان انفتاح".

وأضاف "أن يقاطع ابناء المدينة الزائر، فتلك رسالة وعمل ديمقراطي ومشروع، اما ان تُقطَع الطرقات او تُطلَق التهديدات فتلك إساءة لطرابلس واهلها".