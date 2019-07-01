الشريف: ما حصل في الجببل ممنوع أن يحصل في طرابلس

أشار مستشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، خلدون الشريف في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "لست معجبًا بوزير الخارجية جبران باسيل لكن ما حصل في الجبل كان ممكنًا ان يحصل في زغرتا او بشري او بعلبك و ممنوع أن يحصل في طرابلس المدينة، والمدن عنوان انفتاح".
وأضاف "أن يقاطع ابناء المدينة الزائر، فتلك رسالة وعمل ديمقراطي ومشروع، اما ان تُقطَع الطرقات او تُطلَق التهديدات فتلك إساءة لطرابلس واهلها".
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