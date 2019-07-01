ممثل دشتي في افتتاح اجتماع الاسكوا عن الذكاء الاصطناعي: مستقبل لا بد منه

أكد ممثل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للأمم المتحدة ​رولا دشتي​ خلال افتتاح اجتماع لجنة ​الأمم المتحدة​ الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" حول "الذكاء الاصطناعي والتنمية الصناعية المحلية"، أن "الذكاء الاصطناعي مستقبل لا بد منه، وسبيل إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بقدرتها على التعلم والتحليل واتخاذ القرارات بلمح البصر، تبشر بزيادة إنتاجية القطاعات الزراعية وقدرتها التنافسية، والنهوض بالتنمية الصناعية المحلية، وتعزيز كفاءة ​الصناعة​، وتحقيق النمو الاقتصادي".

ولفت إلى أن "هذه التكنولوجيا، التي تعبر كل الحدود، هي سبيلنا للالتحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، إذا استفدنا من الفرص الهائلة التي تتيحها، تقدمنا بثبات على مسار التنمية المستدامة وإذا تخلفنا عنها، كان مصيرنا التهميش"، داعيا إلى "العمل على إصدار نماذج وإرشادات يستعين بها صانعو القرار لوضع سياسات واستراتيجيات وطنية لتسخير الذكاء الاصطناعي على نحو سليم وآمن ومنتج، ولاتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية وابتكارية في شتى المجالات، كالتعليم والتشغيل وتمكين ​المرأة​ و​الشباب​ وبناء المؤسسات والهياكل الأساسية والحوكمة وتكنولوجيا المعلومات و​الاتصالات​، والاستثمار".