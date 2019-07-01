فرعون: مصالحة الجبل تشمل الجميع

علق الوزير والنائب السابق ​ميشال فرعون​ على حادثة قبرشمون في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "‏رحم الله الضحايا والشفاء للجرحى، ​مصالحة الجبل​ تشمل الجميع،و المس بالاستقرار الامني والسياسي في هذه الظروف الاقلمية و الاقتصادية الصعبة للغاية يصيب كل ​لبنان​ي و كل لبنان".

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