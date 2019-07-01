لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "زعيم يقول: لسنا وحدنا في الجبل ومع ذلك أريد أن أقتل كل شخص ضدي ويقول أنه يختبئ بالتوازنات رغم أنها "طابشة" ضدي. قسم من المسيحيين و​الدروز​ و ​السنة​ ضدي ومع ذلك أقتل و"بغطي" باسم وحدة الطائفة والجبل . هكذا نفعل و"منظبتها" ومن يرحل لا يهم لأنه رحل قبله الكثيرون من أجل الزعامة"، مضيفًا أن "قولكم صحيح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسود: هناك زعيم يقول إنه ليس وحده في الجبل ويريد قتل كل شخص ضده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.