قتيل و65 جريحا اثر انفجار قوي في مجمع بوسط العاصمة الأفغانية كابول

قُتل شخص على الأقل وأُصيب 65 آخرون، بينهم تلاميذ مدرسة، بجروح في تفجير بسيارة مفخّخة هزّ وسط العاصمة الأفغانية ​كابول​، تلاه مهاجمة مسلّحين لمبنى في منطقة وسط المدينة، تضمّ مباني حكومية وعسكرية.

وأوضح الناطق باسم "​حركة طالبان​" ذبيح الله مجاهد، أنّ "التفجير وقع في حي بولي محمود خان، واستهدف مركزًا لوجستيًّا وهندسيًّا لوزارة الدفاع".

كما تبنّت "طالبان" هذا الاعتداء.

ويأتي ذلك فيما استؤنفت جولة محادثات جديدة بين ممثّلين من ​الولايات المتحدة الأميركية​ و"حركة طالبان" في ​الدوحة​ يوم السبت، سعيًا لوضع حدّ للنزاع في ​أفغانستان​.