العثور على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين في العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع العراقية​ أنها "عثرت على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين في منطقة ضمن محافظة المثنى- طريق نقرة السلمان جنوبي البلاد"، مشيرة إلى أنه "تم العثور على الموقعين بالتعاون ما بين السلطات العراقية والكويتية ولجنة ​الصليب الأحمر​ الدولية".

وأشارت الوزارة إلى أن "رفات الأسرى رفعت من الموقعين وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في ​بغداد​، لاستخراج الخريطة الجينية ومطابقتها مع البصمة الوراثية لعائلات المفقودين"، كاشفة أنه "سيتم تزويد السلطات الكويتية بالعينات لجميع الرفات التي تم استخراجها لاستكمال إجراءات فحص الحمض النووي".