عريقات: لاتخاذ مواقف عملية لحشد الدعم ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي بالقدس

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ال​فلسطين​ية ​صائب عريقات​، الدول العربية والإسلامية، إلى "مواقف عملية، واستخدام الثقل السياسي والاقتصادي لحشد الدعم ضد المشروع الاستيطاني ال​إسرائيل​ي في ​القدس​ المحتلة"، مطالباً ​جامعة الدول العربية​ و​منظمة التعاون الإسلامي​ بـ"اتخاذ الإجراءات العاجلة، وتعزيز فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، قبل أن يسيطر ​العنف​ والتطرف على المنطقة برمتها".

وحذّر من أن "القدس في خطر محتم، تحت التهديد الإسرائيلي، في الوقت الذي تستعد فيه ​حكومة​ الاحتلال بدعم أميركي، لضم المزيد من الأرض المحتلة، في مخالفة صارخة للقانون والشرعية والدولية"، مشيراً إلى أن "جهود إدارة الرئيس الاميركيد ​دونالد ترامب​ تعزز نظام الفصل العنصري والمشروع الاستيطاني في فلسطين، من أجل إقامة إسرائيل الكبرى، وهذا تحديداً ما يحصل اليوم في تدشين المشروع الاستيطاني الجديد، على مشارف ​المسجد الأقصى​".