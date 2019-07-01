عريقات: لاتخاذ مواقف عملية لحشد الدعم ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي بالقدس

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الدول العربية والإسلامية، إلى "مواقف عملية، واستخدام الثقل السياسي والاقتصادي لحشد الدعم ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في القدس المحتلة"، مطالباً جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بـ"اتخاذ الإجراءات العاجلة، وتعزيز فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، قبل أن يسيطر العنف والتطرف على المنطقة برمتها".
وحذّر من أن "القدس في خطر محتم، تحت التهديد الإسرائيلي، في الوقت الذي تستعد فيه حكومة الاحتلال بدعم أميركي، لضم المزيد من الأرض المحتلة، في مخالفة صارخة للقانون والشرعية والدولية"، مشيراً إلى أن "جهود إدارة الرئيس الاميركيد دونالد ترامب تعزز نظام الفصل العنصري والمشروع الاستيطاني في فلسطين، من أجل إقامة إسرائيل الكبرى، وهذا تحديداً ما يحصل اليوم في تدشين المشروع الاستيطاني الجديد، على مشارف المسجد الأقصى".
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