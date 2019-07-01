خارجية روسيا: نأسف لتجاوز إيران السقف المحدد لها من اليورانيوم المخصب

أعربت ​وزارة الخارجية الروسية​ عن أسفها لتجاوز ​إيران​ السقف المحدد لها من اليورانيوم المخصب. وكانت قد نقلت وكالة "فارس" عن مصدر إيراني تأكيده أن "مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في ايران قد تخطى مستوى الـ 300 كيلوغرام"، مشيرا الى ان "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعد توزينهم يوم الاربعاء الماضي، قاموا مرة اخرى الیوم الاثنین بتوزين المواد المخصبة (اليورانيوم المخصب) المنتجة من قبل ايران حيث تخطت السقف المحدد وهو 300 كغم".

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