الفالح: نتخذ إجراءات أمنية مشددة في مياهنا على خلفية الهجمات على ناقلات النفط

أعلن وزير ​الطاقة​ السعودي، ​خالد الفالح​، أن بلاده تتخذ إجراءات أمنية مشددة على خلفية الهجمات الأخيرة على ناقلات ​النفط​ في المنطقة.

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