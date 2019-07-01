واعظي: جميع مشاريعنا التنموية قيد الإنجاز رغم الحظر

أكد رئيس المكتب الرئاسي في ​إيران​ ​محمود واعظي​ “إنجاز جميع المشاريع التنموية رغم الحظر الأميركي ومشاكله في البلاد"، مشيرًا إلى أن "محافظة ​خراسان​ الشمالية، شمال شرق تتمتع بطاقات عديدة وجيدة في مجالات ​الزراعة​ والسياحة و​الصناعة​ والمناجم".

وأعرب عن ثقته بـ"تنفيذ مشاريع عديدة في المحافظة نظراً إلى الجهود التي بذلها المدراء في توفير الأرضية المناسبة لإنجازها"، لافتًا إلى أن "​الحكومة​ خصصت 270 تريليون ريال لإنجاز المشاريع التنموية في مختلف محافظات البلاد".

وشدد واعظي على "ضرورة تنمية ​قطاع السياحة​ في المحافظة والتخطيط الدقيق له لتميز المحافظة بالتعددية المناخية واحتوائها على تراث طبيعي وثقافي مميز واحتضانها لمرقد الإمام الرضا عليه السلام"، مشيدًا بـ"جهود المستثمرين على مشاركتهم في المشاريع التنموية في المحافظة"، مؤكداً "ضرورة تكاتف المواطنين من أجل رفع مستوى الإنتاج والتنمية في البلاد".