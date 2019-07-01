مسؤول إيراني: استهداف الطائرة الأميركية ثمرة التقدم العلمي في البلاد

أشاد أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية في ​إيران​ سعيد رضا عاملي بـ"استهداف ​الحرس الثوري​ للطائرة الأميركية المسيرة"، ووصفه بـ"مثابة ثمرة للاعتماد على الذات والتقدم الناجز في المجالات العلمية بالبلاد". ولفت عاملي إلى "أننا نجتاز مرحلة تغيير التاريخ والذي لايحدث بشكل يسير ويتطلب ​المقاومة​ الى جانب الفكر المنتظم لإرساء الاستقرار الشعبي والنظام الإسلامي"، موضحًا أن "إحدى مهامنا تتمثل بدعم أنصار ​الثورة الاسلامية​ وزيادة عددهم باستمرار".

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