مفوضية اللاجئين: تقديم 28.8 مليون دولار كمساعدات مالية للسوريين بالأردن خلال أول 5 أشهر من 2019

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة، في ​الأردن​، ليلي كارليسلي، "تقديم 28 مليونًا و800 ألف دولار، كمساعدات مالية نقديّة لـ32 ألف أسرة سوريّة في الأردن، ن خلال أول 5 أشهر من عام 2019".

وبيّنت في حديث صحافي، أنّ "المساعدات تعتمد على عدد أفراد الأسرة الواحدة، إذ تتلقّى الأسر المكوّنة من شخصين 155 دولارًا، و177 دولارًا حتّى أربعة أفراد"، موضحةً أنّ "قيمة المساعدات ترتفع إلى 184 دولارًا حتّى 5 أفراد، و198 لستة أفراد، و219 لأكثر من 7 أفراد".

وذكرت أنّ "قيمة ما يتلقّونه شهريًّا، هو 5.5 ملايين دولارًا، بما مجموعه 28 مليون و800 ألف دولار حتّى نهاية أيار الماضي".