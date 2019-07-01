قادة الاحتجاج في السودان حمّلوا المجلس العسكري مسؤولية الضحايا يوم أمس

شدّد عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم، على أنّ "المجلس العسكري الإنتقالي يتحمّل تمامًا مسؤوليّة ضحايا أعمال العنف في السودان، بعدما عجز عن تأمين أرواح السودانيين لمرّة ثانية ولمرّة ثالثة".
وركّز على أنّ "ما حدث الأحد هو تكرار مستمرّ للمرّات العديدة الّتي يتعرّض فيها المتظاهرون السلميّون السودانيّون للعنف المفرط وإطلاق الرصاص الحي عليهم وللضرب".
وخلال تظاهرات الأحد، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ولا سيما على مئات المحتجين الّذين ساروا نحو المقرّ الرئاسي الّذي بات مقرّ المجلس العسكري. وقد قُتل سبعة أشخاص وأصيب 180 بجروح.
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