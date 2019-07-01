الممثلية الدائمة لايران بالامم المتحدة: اميركا تواصل وضع العراقيل امام البلدان النامية

انتقدت الممثلية الدائمة لايران في مقر الامم المتحدة بفيينا، اميركا لـ"استمرارها بوضع العراقيل امام البلدان النامية عبر فرض الحظر الاحادي واللا مشروع في طريق التنمية المستدامة للبلدان النامية"، مشيرةً إلى "التعاون الجيد القائم بين ايران ومنظمة التنمية الصناعية، معربة عن "الترحيب بدخول اعضاء جدد الى "يونيدو" لاسيما السلطة الفلسطينية"، داعية الامانة العامة للمنظمة والدول الداعمة الى "المساعدة في تعزيز التنمية الصناعية بفلسطين".
كما اعربت عن "ارتياحها للخطوات والمبادرات والبرامج المنجزة من قبل يونيدو في العام الماضي"، موضحة أن "ايران تعتبر يونيدو وكالة دولية مختصة في مجال التنمية الصناعية المستديمة وتعرب عن ارتياحها للمساعي المستمرة لتسهيل التعاون بين البلدان النامية مع بعضها البعض وكذلك بين البلدان النامية والمتقدمة".
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