ظريف: الخطوة اللاحقة لايران ستكون رفع التخصيب فوق مستوى 3.67 في المئة

أكّد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "المرحلة الاولى من برنامج ​ايران​ في تقليص التزاماتها في ​الاتفاق النووي​ ركزت على مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب ومن الماء الثقيل"، كاشفًا أن "الخطوة اللاحقة لايران ستركز على رفع التخصيب فوق مستوى 3.67 في المئة وسننفذ ذلك أيضًا".

ولفت ظريف إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​حسن روحاني​ أعلن صراحة في رسالته أنه اذا اتخذ الأوروبيون الاجراءات اللازمة لتنفيذ تعهداتهم فإن اجراءات ايران يمكن التراجع عنها. ولكن اذا لم يتخذوا الاجراءات اللازمة فإننا ووفقًا للبند 36 من الاتفاق النووي لدينا الحق منذ العام الماضي أن نتخذ اجراءاتنا في هذا المجال".