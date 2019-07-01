إصابة مدنيين سوريين اثنين إثر اعتداء قوات تركية على فلاحين بريف الحسكة

أفادت وكالة "سانا" السورية بإصابة مدنيين إثنين جراء اعتداء ​القوات التركية​ بالأسلحة الرشاشة على فلاحين يعملون في حقولهم الزراعية في ريف ​الحسكة​ الشمالي، قرب الحدود مع ​تركيا​". وأوضحت الوكالة، نقلًا عن مصادر محلية في المنطقة أن "الأهالي أسعفوا الجريحين، حيث أصيب أحدهما بطلق ناري في الكتف والآخر في منطقة ​البطن​، ونقلوهما إلى مشفى "المالكية" الوطني، موضحة أن وضعهما الصحي مستقر".

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