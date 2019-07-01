هبوط اضطراري لطائرة ركاب قادمة من ألمانيا في مطار بن غوريون الإسرائيلي

هبطت ​طائرة​ ركاب قادمة من ​كولونيا​ الألمانية، اضطراريًّا في "​مطار بن غوريون​"، بعد مواجهتها مشكلة تقنية أثناء الإقلاع.

والطائرة من طراز "بوينغ 737"، تابعة لشركة طيران "إلكترا إير" البلغارية وتحمل على متنها 152 شخصًا. وكان بانتظار الطائرة الّتي هي حلّقت في المجال الجوي الإسرائيلي حتّى خفضت من مستوى الوقود الذي تحمله لضمان هبوطها بسلام، فرق إنقاذ وإطفاء وسيارات إسعاف، كما رافقتها مقاتلات إسرائيليّة للتأكّد من حالتها في الجو.

ولفتت سلطة المطارات الإسرائيلية إلى أنّ "الطائرة بعد إقلاعها، تبيّن وجود قطع في الإطارات وأشياء أخرى في مدرج المطار، الّذي أقلعت منه، ما تسبب بإعلان الطوارئ".