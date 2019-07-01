أشاد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بـ"دور رئيس ​مجلس الوزراء​ ​اليابان​ي ​شينزو آبي​ لاستضافته ​مجموعة العشرين​ الرائعة جداً"، مشيراً إلى أنه "لم يكن هناك شيء مفقود أو خطأ ارتكب، وفي أحسن الاحوال يجب أن يكون شعب اليابان فخوراً برئيس الوزراء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب أشاد بدور رئيس مجلس الوزراء الياباني لاستضافته مجموعة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.