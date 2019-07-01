هانت يكشف عن خطط لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق

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لندن: كشف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت المرشح لرئاسة الوزراء، عن خطة تشمل تخصيص مليارات الجنيهات الاسترلينية لتخفيف تأثيرات احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إلا أن وزير المالية قال إن البلاد لا يمكنها تحمل هذه التكاليف.

ويتنافس هانت مع وزير الخارجية السابق بوريس جونسون على زعامة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الوزراء في التصويت الذي سيجري هذا الشهر.

وقال هانت الاثنين "إن الخروج بدون اتفاق هو بالتأكيد ليس أفضل خياراتي. ولكن إذا كان التوصل الى اتفاق خروج غير ممكن، فالطريقة الوحيدة لتنفيذ الاستحقاق الديموقراطي للاستفتاء هو الخروج بدون اتفاق، وهو ما سنفعله".

وبموجب خطته فسيتم الغاء جميع إجازات موظفي الأجهزة الحكومية استعدادا للخروج، وخفض ضرائب الشركات.

كما ستوفر الحكومة مبلغ 6 مليار جنيه استرليني (7,6 مليار دولار، 6,7 مليار يورو) للقطاعات الأكثر عرضة للمخاطر بسبب الخروج بدون اتفاق، بحسب الخطة.

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وقال "لقد انفقنا أكثر من ترليون دولار على انقاذ البنوك بعد الأزمة المالية، فإذا فعلنا ذلك من أجل المصرفيين، فلماذا لا نفعل ما يجب تجاه الصيادين والمزارعين".

واضاف "عندما نواجه صدمة اقتصادية، فإنه من البديهي ايجاد دعم للقطاعات المتضررة .. إنه دعم مؤقت ولكنه يسمح لنا بتغيير نماذجنا للعمل".

غير أن وزير المالية فيليب هاموند رفض تلك الخطة.

وقال "القوة الاقتصادية التي جمعناها لاحتمال الخروج بدون اتفاق لن تتوفر للانفاق الاضافي إلا إذا غادرنا بشكل منظم .. وإلا فسنحتاجها جميعها لسد الفجوة في التمويل العام التي سيحدثها الخروج بدون اتفاق".

وكان جونسون قال خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه سينفق نحو 25 مليار جنيه استرليني لتمويل خططه للانفاق بما في ذلك وعد لإلغاء تجميد زيادة رواتب القطاع العام.