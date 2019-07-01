شكرا لقرائتكم خبر عن تفكك "العدالة والتنمية" يدفع قيادات الحزب الحاكم بتركيا للهرب إلى "باباجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت قناة مباشر قطر الضوء على خسارة حزب أردوغان فى انتخابات المحليات بعد فوز حزب الشعب الجمهورى فى أكبر ثلاث مدن داخل تركيا وهى إسطنبول وأنقرة وأزمير مؤكدة أن الانتخابات الأخيرة كشفت عن تراجع شعبية أردوغان في إسطنبول.

وقالت مباشر قطر فى تقرير لها أن الهزيمة التى تلقاها أردوغان انعكست سلبًا على هيكله، الذي بدأ التصدع يتسلل إليه، وسط انقسامات كبيرة في الحزب، وهو ما يعني أن المرحلة المقبلة لن تكون في صالح حزب أردوغان، بل على العكس تمامًا، تفكك الحزب يمنح فرصة سهلة إلى المعارضة التركية لتحقيق المزيد من الانتصارات السياسية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مباشر قطر أن عدد كبير من قيادات حزب العدالة والتنمية بدأ فى إعادة حساباته مرة أخرى حيث يسعى القيادي على باباجان إلى تشكيل حزب جديد، بدعم من رئيس الجمهورية الحادي عشر عبدالله جول، ، وهو ما يكشف أن أردوغان وضع حزبه في مأزق سياسي كبير فى الوقت الذى ضاق الأتراك من سياساته التآمرية على الصعيد الدولي، والفاشلة على المستوى المحلي على حد قولها.