شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون زائر.. إقرأ تفاصيل خطة الحكومة لزيادة عدد السائحين فى 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحكومة فى خطتها المقدمة للبرلمان بشأن قطاع السياحة إنها تستهدف زيادة أعداد الزائرين إلى 12 مليون زائر عام 19/2020 مقابل 10,8 مليون زائر فى العام السابق.

ورصدت الخطة تطور أعداد الزائرين من 2009 وحتى 2018 ، فأشارت إلى تذبذب الحركة الوافدة من عام للآخر وبلوغها الذروة عام 2014 حيث وصل العدد إلى 14,7 مليون زائر وأدنى مستوى عام 2016 بنحو 5,4 مليون زائر.

وأوضح التقرير أنه مع عام 2017، بدأ الاتجاه التصاعدى للحركة السياحية يعود حيث إرتفع عدد السياح الوافدين إلى 8,9 مليون زائر ثم إلى 11,3 مليون زائر عام 2018.

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وأشار التقرير، إلى أن السوق الأوروبى تصدر الحركة السياحية إلى مصر، ووصل عدد السائحين الوافدين عام 2018 منه إلى نحو 7 ملايين سائح يليه السوق العربى بنحو 3 مليون سائح ثم السوق الاسيوى بحوالى 669,4 الف سائح والامريكتين بحوالى 456 ألف سائح.

وتصدرت ألمانيا الدول التى أوفدت سائحين إلى مصر بنحو 1,7 مليون سائح ثم أوكرانيا بحوالى 1.1 مليون سائح يليها بريطانيا وايطاليا بنحو 421 ألف سائح وفى المرتبة الأخيرة بولندا بنحو 303 ألف سائح.

واحتلت السعودية مركز الصدارة بالنسبة للدول العربية بنحو900 ألف سائح يليها السودان بنحو 460 ألف سائح كما تستهدف زيادة أعداد الليالى السياحى إلى 127 مليون ليلة عام 19/2020 مقارنة بـ113مليون ليلة فى عام 18/19 ونحو 102 ليلة فى عام 17/18.