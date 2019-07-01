بنشعبون: 95٪؜ من الودائع البنكية توظف كقروض.. وسعر الفائدة تراجع إلى 4,89%

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن مجموع الودائع البنكية بلغ 920 مليار درهم الودائع البنكية، بينما بلغت قيمة القروض 890 مليار درهم.

وأوضح بنشعبون، خلال جوابه مساء اليوم الإثنين، على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن 95 بالمائة من الودائع توظفها الأبناك كقروض، بينما تبلغ القروض المخصصة للعقار، 270 مليار درهم.

وشدد الوزير على أن “مهمة الأبناك تتلخص في نقطتين، أولها تعبئة الادخار في كل مناطق المملكة، ثم توظيف الودائع على شكل قروض، لمواكبة حاجيات الاقتصاد الوطني”.

وأفاد المسؤول الحكومي، بأن معدل سعر الفائدة انخفض في الربع الاول من هذا العام من 5,43 بالمائة في المعدل، إلى 4,89 بالمائة، “مما من شأنه تشجيع المستثمرين والفاعلين الاقتاديين على الاقتراض”، بحسب الوزير.