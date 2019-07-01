عاجل.. تغييرات عديدة في تشكيلة “الأسود” الأساسية أمام جنوب إفريقيا

كشف الناخب الوطني، هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل قليل، عن التشكيلة الأساسية لـ”أسود الأطلس”، التي ستخوض بعد قليل، مباراة جنوب إفريقيا، عن ثالث مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، والتي ستجمع بينهما بملعب “السلام”، في العاصمة المصرية القاهرة.

وأحدث مجموعة من اتغييرات، في تولفته الأساسية، مقارنة مع تلك التي خاضت مباراة الكوت ديفوار السابقة، ويتعلق الأمر بإدخال كل من الحارس منير المحمدي مكان ياسين بونو، مروان داكوستا مكان المهدي بنعطية، ونصير المزراوي مكان نبيل درار.

وسيدخل المنتخب الوطني بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: منير المحمدي

الدفاع: ، رومان سايس، أشرف حكيمي، نصير المزراوي، مروان داكوستا

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الوسط: يونس بلهندة، امبارك بوصوفة، كريم الأحمدي، حكيم زياش، نور الدين أمرابط

الهجوم: يوسف النصيري

ويبحث المنتخب الوطني، على تحقيق أول فوز له على حساب منتخب جنوب إفريقيا، في مباراة رسمية، كما أن التعادل يكفي “الأسود” من أجل ضمان تصدر المجموعة الرابعة.

جدير ذكره، أن المنتخب الوطني، جمع 6 نقاط من مباراتين، بعد فوزين متتاليين، على كل من ناميبيا والكوت ديفوار.