منتخبون يتهمون سلطات الراشيدية بمنع تلاميذ من السفر لاجتياز مباريات في الرباط

وجه منتخبون في مدينة الراشيدية، اتهامات للسلطات بمنع تلاميذ جهة درعة تافيلالت، ليلة أمس الأحد، من السفر نحو العاصمة الرباط، للاستفادة من برنامج التميز للمرافقة التربوية.

وقال عبد الله هناوي، رئيس جماعة الرشيدية والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن هناك “إصرار غريب على منع سفر تلاميذ جهة درعة تافيلالت المتفوقين نحو الرباط”، حيث قال إن المحاولات لتسفيرهم استمرت إلى حدود فجر اليوم الإثنين، معتبرا أن هذا المنع يعد “خرقا سافرا للقانون وذبح شنيع لحرية التنقل”.

ويقول هناوي إنه “طوال الليل بذلنا مع الجمعية المنظمة كل الجهود لتجاوز المنع المعلل بغياب رخصة استعمال حافلات النقل المدرسي في سفر التلاميذ… فكان اللجوء لسيارات الأجرة الكبيرة ولحافلات النقل السياحي ولحافلة لديها رحلة عادية من الرشيدية في منتصف الليل…لكن أبت السلطات المحلية سوى إيقاف الجميع في السد الأمني لشرطة الرشيدية في طريق مكناس…وأقدمت على حجز تعسفي لأوراق السيارات والحافلة بمبررات جد واهية…الهدف كان واضحا… لا سفر مع مؤسسة درعة تافيلالت للباحثين”.

وعاد التلاميذ إلى بيوتهم فجر اليوم الإثنين، بعد منعهم من السفر من الراشيدية بكل الوسائل التي حاولت مؤسسة درعة تافيلالت للباحثين توفيرها لهم، فيما وجه المنتخبون بالجهة، نداء للسلطات بالراشيدية، أن تسمح للتلاميذ صباح اليوم الإثنين بالسفر ليستعدوا لخوض المباريات التي تنتظرهم.

وكانت مؤسسة درعة تافيلالت للباحثين، قد أطلقت برنامجا خاصا بالمتفوقين في جهة درعة تافيلالت، وهو برنامج التميز للمرافقة التربوية، والذي سيفتح الباب أمام التلاميذ لحضور دورة تكوينية، للولوج للمعاهد العليا.