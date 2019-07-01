في تصعيد جديد..الأساتذة يقتحمون وزارة الوظيفة العمومية بشعار “الموت ولا المذلة”-فيديو

بعد عودتهم للاحتجاج، مجددا، اليوم الإثنين، نفذ الأساتذة من حاملي الشهادات العليا، اليوم الإثنين، عملية اقتحام لمقر وزارة الوظيفة العمومية وسط العاصمة الرباط، مطالبين بفتح أبواب الحوار معهم والاستجابة لمطالب يرفعونها منذ ثلاث سنوات.

ورفع الأساتذة، من أعلى سور مقر وزارة الوظيفة العمومية، في الحي الإداري بالعاصمة الرباط، شعار “الموت ولا المذلة”، ملوحين بالاستمرار في الاعتصام في مبنى الوزارة، ليومين، قابلة للتمديد، إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

ويقول الأساتذة حاملي الشهادات العليا، إن وزير الوظيفة العمومية روج لمغالطات، مؤكدين استعدادهم لتوضيح خلفيات ملفهم للوزير وتوضيح مطالبهم، في أفق الاستجابة لهم.

ويقول الأساتذة في شعاراتهم اليوم من وزارة الوظيفة العمومية إنه “لا عطلة للأساتذة هذه السنة”، ملوحين بخيار تحويل عطلتهم الصيفية إلى سلسلة احتجاجات واعتصامات في العاصمة، إلى حين الاستجابة لمطلب الترقية بالشهادة الذي يرفعونه.