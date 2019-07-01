يواجه فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، بشكل رسمي، ريال بيتيس الإسباني، في مباراة إعدادية، للموسم الرياضي الجديد.
وأعلن الفريق الأخضر، اليوم الاثنين، أن المواجهة، ستجرى يوم 4 غشت القادم، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، بداية من الساعة الثامنة مساء.
وكان الرجاء، حدد يوم 8 يوليوز الجاري، موعدا لبدء معسكره الإعدادي، على أن يخوض الفريق معسكرا بمدينة أكادير خلال الفترة ما بين 12 و21 من الشهر نفسه، قبل أن يشارك في دوري ودي من تنظيم اتحاد طنجة، بين 23 و27 يوليوز الحالي، ويعرف مشاركة بالإضافة للرجاء والاتحاد، نهضة بركان وليغانيس الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا الرجاء يواجه فريقا إسبانيا استعدادا للموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.