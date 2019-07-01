رسميا الرجاء يواجه فريقا إسبانيا استعدادا للموسم الجديد

يواجه فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، بشكل رسمي، ريال بيتيس الإسباني، في مباراة إعدادية، للموسم الرياضي الجديد.

وأعلن الفريق الأخضر، اليوم الاثنين، أن المواجهة، ستجرى يوم 4 غشت القادم، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، بداية من الساعة الثامنة مساء.

وكان الرجاء، حدد يوم 8 يوليوز الجاري، موعدا لبدء معسكره الإعدادي، على أن يخوض الفريق معسكرا بمدينة أكادير خلال الفترة ما بين 12 و21 من الشهر نفسه، قبل أن يشارك في دوري ودي من تنظيم اتحاد طنجة، بين 23 و27 يوليوز الحالي، ويعرف مشاركة بالإضافة للرجاء والاتحاد، نهضة بركان وليغانيس الإسباني.