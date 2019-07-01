قصد الرفع من بطائق الاشتراك.. “أولتراس” الرجاء تطلق حملة “زيرو ورقة فالمغانا”

أطلقت فصائل “الأولتراس” المساندة لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، حملة “زيرو ورقة فالمغانا”، والهادفة إلى بلوغ حاجز 20 ألف مشترك، في بطائق الاشتراك الخاصة بلوج الملعب لتشجيع الفريق الأخضر.

وحددت فصائل الرجاء، السبت المقبل، موعدا لبدء حملة الاشتراك في بطائق النادي، رفقة مجموعات “كورفا سود”، داعية كل أوفياء الرجاء، سواء الذين تسمح لهم الظروف بالتواجد داخل الملعب، أو عدم التواجد، بضرورة الانخراط في الحملة المذكورة.

وكانت مجموعات “المغانا”، قامت السنة الماضية بحملة مماثلة، لتحفيز الجمهور الرجاوي على الانخراط في حملة الاشتراك، علما أن عدد مشتركي الموسم الماضي فاق 9000 مشترك، وهو رقم قياسي على الصعيد الوطني.

ويراهن الفريق الأخضر على تجاوز عدد مشتركي السنة الماضية، خاصة أن النسور الخضر، يلعبون الموسم القادم على أربع واجهات، البطولة الاحترافية، وكأس العرش، ثم كأس محمد السادس، ودوري أبطال إفريقيا.