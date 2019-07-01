إيطاليا: نسبة البطالة دون الـ10% لأول مرة منذ سبع سنوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجعت نسبة البطالة في إيطاليا، بـ0,2 نقطة مقارنة مع نيسان/ إبريل، إلى ما دون 10% في أيار/ مايو، في سابقة منذ شباط/ فبراير 2012، بحسب أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الإثنين.

وبلغت النسبة الجديدة للبطالة 9،9,%، وهو نبأ سار للتحالف الشعبوي الحاكم حتى وإن كانت إيطاليا تشهد مشاكل اقتصادية عديدة، ورغم ذلك يبقى معدل البطالة فوق المعدل في منطقة اليورو، الذي بلغ في أيار/ مايو 7,5%، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول".

وقال خبير الاقتصاد في مصرف أنتيزا سان باولو، باولو ماميلي، إنه تراجع "مفاجئ".

وأشاد الائتلاف الشعبوي الحاكم في روما بهذا الإعلان، في حين تنتقد بروكسل الائتلاف لسياسته المتعلقة بالموازنة.

وقال رئيس حزب رابطه الشمال وممثلها في البرلمان الأوروبي، ماتيو سالفيني: "بطالة تحت عتبة 10% لأول مرة منذ سنوات. زيادة عدد الموظفين الإيطاليين (...) فلنستمر على هذا النحو وخفض الضرائب على الشركات والموظفين والأسر إنه واجب أخلاقي".