مشروبات الطاقة وتأثيرها على الشباب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسوق مشروبات الطاقة على أنها تعمل على رفع مستويات النشاط الذهني والجسدي. وتشبه مشروبات الطاقة المشروبات الغازية من حيث التركيب، ونلحظ اليوم وبشكل مكثف الإقبال على شرب "مشروبات الطاقة" بأنواعها المختلفة، وأكثر ما نلمسه هو الإقبال الكبير من قبل الشباب على هذه الأنواع والشغف بها.

إن مشروبات الطاقة قد تزيد الأداء العقلي والطاقة بالجسم بالمجمل، ولكن ما يجب معرفته والالتفات له التركيبة التي تؤدي إلى هذا النشاط إذ تحتوي هذه المشروبات على مواد مثل:

* الكافائين

* السكر

* الإفدرين

* الأحماض ألأمينيه

هذه المواد تدخل إلى مجرى الدم بعد 10 دقائق من استهلاكها وتؤدي إلى ارتفاع بضغط الدم وتسارع في نبضات القلب لتصل إلى أعلى مستوى بالدم بعد 45 دقيقة من استهلاكها.

الكفائين:

هو مادة محفزة للدماغ تزيد اليقظة والتركيز من ناحية، ومن ناحية أخرى فالكفائين مصحوب بعوارض جانبية خاصة عند استعماله بكميات كبيرة، فنراه:

- يرفع ضغط الدم

- يزيد من نبضات القلب

- يؤدي لخلل بهورمونات الجهاز الهضمي حيث يزيد من إفراز الحوامض

- اضطرابات في النوم وأرق.

ي- سبب الصداع

- ضيق في التنفس بسبب حساسية في الشعب الهوائية.

- من الممكن أن يؤدي أيضا إلى الجفاف لأن الكفائين مادة مُدّرة للبول.

- يؤثر سلبا على الأعصاب والنفسية حيث تزيد من نسبة السلوك العدواني.

السكر:

كميات السكر المرتفعة في مشروبات الطاقة تؤدي إلى:

- ارتفاع بنسبة السكر بالدم

- زيادة بالوزن

- تقلل من استجابة الأنسجة لهورمون الإنسولين، الأمر الذي قد يؤدي إلى مرض السكري المزمن.

- السكر يسبب بتسوس الأسنان

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الأحماض الأمينية:

يؤدي إلى تآكل بمينا الأسنان

الإفدرين:

- يستخدم عادة لإزالة الاحتقان ولكنه يقلل من الشهية

- يرفع ضغط الدم

- يؤدي إلى الإدمان

مشروبات الطاقة قد تتفاعل مع بعض الأدوية وتمنع امتصاصها.

إضافة الكحول لمشروبات الطاقة من الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بالجلطات القلبية ويشكل خطرا على الكبد حيث يزيد من التليف بالكبد.

بدائل مشروبات الطاقة

يمكن استخدام بعض الطرق والوسائل بدلاً من مشروبات الطاقة لتعزيز الطاقة في الجسم، ونذكر من أهمّها:

- شرب الماء:

من المهمّ أن يحافظ الشخص على رطوبة جسمه، فذلك يساعد على بقائه نشيطاً، فيٌنصح بشرب كأسٍ من الماء عند الاستيقاظ، وخلال الوجبات، وقبل البدء بالتمارين الرياضية، وخلالها، وبعد الانتهاء منها.

- تناول البروتينات والكربوهيدرات:

أشارت جمعية القلب الأمريكية إلى أنّ هذه المغذيات تُعدّ مصدراً جيداً للطاقة للتمارين الرياضية، حيث إنّ البروتينات تساعد على بناء العضلات، أمّا الكربوهيدرات فإنّها تزود العضلات بالطاقة.

- تناول الفيتامينات:

نقص إحدى الفيتامينات والمعادن قد يؤدي للإعياء، فقد تكون هناك حاجةٌ إلى إضافة المكملات منها للحمية الغذائية في تلك الحالة، وذلك بعد استشارة الطبيب، ولهذا الغرض يمكن زيادة كميات الفواكه والخضروات، والزبادي والمكسرات المتناولة لزيادة استهلاك الفيتامينات والمعادن بطريقةٍ طبيعية من الغذاء أيضاً.

- ممارسة التمارين الرياضية:

حيث إنّ ممارسة التمارين تزيد مستويات الإندورفين والسيروتونين في الجسم، ممّا يحسن المزاج، ويزيد من مستويات الطاقة.

نصيحتي لكم بالابتعاد عن هذه المشروبات والاستغناء عنها لما لها من مضار على الجسم وخاصة إذا زاد تناولها عن الحد.

نادرة خوريه نصور

صيدلانية ومرشدة سياحية