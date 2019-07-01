شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طيران التحالف يحلق في أجواء صنعاء والان مع التفاصيل

حلق طيران التحالف العربي، اليوم الاثنين، في أجواء صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. وأفاد مصدر أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية حلق في أجواء صنعاء عند الساعة الرابعة و58 دقيقة. ولم ترد معلومات أكثر بشأن ما إذا كان الطيران نفذ غارات أم لا حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. طيران التحالف يحلق في أجواء صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.