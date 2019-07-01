شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تعلن تدشين استقبال طلبات المقيمي للحج والان مع التفاصيل

دشنت المديرية العامة للجوازات في استقبال طلبات إصدار التصاريح الإلكترونية لدخول المقيمين إلى مكة المكرمة، من خلال تسجيل الدخول عبر منصة " مقيم " الإلكترونية عبر الرابط:https://portal.elm.sa، وتعبئة المعلومات ورفع الوثائق المطلوبة، للحصول على التصريح وطباعته دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

وبحسب المديرية، تقضي المرحلة الأولى الشروع في تطبيق أنظمة الحج التي تقضي حصول المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج على تصريح بذلك قبل التوجه إلى مكة المكرمة، ومنع المقيمين الذين لا يحملون وثائق هوية مقيم مصدرها العاصمة المقدسة ولا يتوفر لديهم تصاريح عمل فيها من الدخول إليها، ابتداءً من صباح يوم الجمعة 25 شوال 1440 هـ، وإعادتهم إلى حيث أتوا.

وأوضحت المديرية أن خدمات التصاريح الإلكترونية لدخول المقيمين إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج تشمل المقيمين من العمالة المنزلية بمكة الذين لا يتوفر لديهم وثائق هوية مقيم تحدد مصدر الحصول عليها حيث يمكن حصولهم على التصاريح الإلكترونية عبر منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، والمقيمين العاملين لدى الشركات والمؤسسات المسجلة بالعاصمة المقدسة ولا يتوفر لديهم وثائق هوية مقيم تحدد مصدر الحصول عليها، والمقيمين العاملين بالمنشآت التجارية والحكومية التي لديها عقود عمل داخل العاصمة المقدسة خلال فترة الحج، والمقيمين المتعاقدين مع المنشآت التجارية عن طريق نظام أجير ولديها عقود عمل داخل العاصمة المقدسة خلال فترة الحج.