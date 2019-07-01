شكرا لقرائتكم خبر عن قبيلة "الدرسة" تطالب بوقف التدخلات التركية والقطرية في الشأن الليبي والان مع التفاصيل

أعلن أعيان قبيلة "الدرسة" الليبية، أثناء لقائهم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح دعمهم للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر في عملية الكرامة والحرب على الميليشيات الإرهابية.

ويأتي هذا استمرارا للرفض الشعبي الليبي للتدخلات القطرية والتركية الفجة في الشؤون الداخلية، واستمرار تميم وإردوغان في دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفين للسيطرة على مقدرات وثروات الشعب.

وأشار المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إلى أن أعيان قبيلة الدرسة عبروا أثناء اللقاء عن دعمهم لمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح ووقفهم ودعمهم للقوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر.

وثمن عمد ومشايخ قبيلة "الدرسة" تضحيات الجيش الوطني الليبي لتطهير العاصمة طرابلس من الإرهاب، ومن بينهم جرائم التصفية الجسدية التي حدثت في مدينة غريان.

كما عبر وفد قبيلة "الدرسة" عن تنديدهم بالتدخل التركي السافر في شؤون البلاد ودعمها للجماعات الارهابية بالأسلحة والمرتزقة.

وطالب وفد قبيلة "الدرسة" بعقد اجتماع لقبائل برقه، وكل القبائل في ليبيا بعقد اجتماعات مماثلة لدعم مجلس النواب ومساندة القوات المسلحة ووقف التدخلات التركية والقطرية في الشأن الليبي.

وأعلن الجيش الوطني الليبي يوم السبت، عن اتخاذ حزمة إجراءات رادعة ضد التدخل القطري والتركي في العاصمة طرابلس، والذي أسفر عن تخريب كبير وقتلى في صفوف المدنيين.

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وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أصدر أمرا لقائد القوات الجوية باستهداف السفن والطائرات الحربية التركية التي توجد داخل المياه الإقليمية الليبية.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي من مدينة بنغازي، أن أي مركبة أو وسيلة تتعامل مع السفن التركية وأي سفن تقترب منها أو أي نقطة على الأرض تتعامل مع الأتراك سيتم استهدافها باعتبارها أهدافا مشروعة للجيش الليبي.

الخطوات التصعيدية الليبية ضد قطر وتركيا جاءت بعد ثبوت تقديم أنقرة والدوحة للأموال والأسلحة للميليشيات الليبية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وأكد المسماري، في كلمته، أن الشركات والممتلكات والأهداف التركية في ليبيا باتت الآن أهدافا معادية، حيث تتدخل تركيا في المعارك بشكل مباشر وتستخدم طائراتها لاستهداف قوات الجيش الليبي.

وتابع المسماري "أن القائد العام أمر بإيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى التركية والعكس"، مشيرا إلى أن المجال الجوي الليبي مغلق أمام الطيران التركي.

وأشار المسماري إلى أن هذه الإجراءات تأتي بشكل أساسي نتيجة الدعم التركي المباشر للمليشيات الإرهابية في ليبيا.

وقال إن تركيا وقطر منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة تتدخل بشكل سافر في المعركة بطيرانها المقاتل والاستطلاع وجنودها ومرتزقتها.

ونوه المسماري بأن قوات الجيش الوطني ستواجه أيضا التدخل القطري في البلاد بنفس الإجراءات التي أعلنت اتخاذها مع تركيا.