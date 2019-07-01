شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يقتل والده المسن في مدينة القاعدة جنوب إب والان مع التفاصيل

أقدم شاب على قتل والده في مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسلطات مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقالت مصادر محلية إن شابا في العشرينات من عمره ارتكب جريمة قتل شنيعة وبشعة حيث أقدم على قتل والده وتركه جثة هامدة في أحد شوارع مدينة القاعدة جنوب المحافظة.

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وأضافت المصادر إن شاب يدعى حمزة قتل والده "أمين ناجي الجعشني" حيث سدد خمس طعنات قاتلة بواسطة اله حادة "ديسمس" وسط صدمة مجتمعية كبيرة واستياء واسع في أوساط المواطنين لهول الجريمة التي هزت محافظة إب.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من إقدام مواطن على قتل بناته الثلاث في صنعاء في مشهد مروع صادم لكل اليمنيين.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فلتان وفوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم المروعة والبشعة وعمليات نهب واسعة لممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة في مختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الانقلاب.