شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع سلالا غذائية في كتاف صعدة والان مع التفاصيل
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع عدد من السلال الغذائية على المواطنين القاطنين في المناطق المحررة الواقعة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة وذلك بحضور عدد من القيادات العسكرية في محور كتاف.
وحضيت هذه اللفتة الإنسانية بترحاب وسعادة وارتياح شديد من قبل المواطنيين حيث خففت عنهم التعب و المعاناة التي سببتها لهم المليشيات الحوثية الإنقلابية قبل دحرها من مناطقهم على ايدي أبطال القوات الحكومية بقيادة اللواء رداد الهاشمي.
وتأتي هذه الزيارة للمديرية ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مساعدة الشعب اليمني و التخفيف من أوضاعهم المعيشية الصعبة منذ الإنقلاب المشئوم في 2014م
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